Bari, il mercato si intreccia con l’Andria: Mercurio alla Fidelis

Il mercato di due pugliesi si intreccia. Il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, ha, infatti, definito il passaggio del giovane Giovanni Mercurio in prestito alla Fidelis Andria. Rivelatosi sul finire della stagione 2020-21, il fantasista barese classe 2003 è stato lanciato in prima squadra da Massimo Carrera, riuscendo a collezionare cinque presenze e mettendo a segno il suo primo gol tra i professionisti, al San Nicola contro il Palermo. Lo scorso anno, è stato prestato alla Primavera del Napoli, nella quale, però, ha trovato poco spazio. Ora, una nuova possibilità, a due passi da casa, per provare a crescere disputando da protagonista un campionato di C. Non si tratta, però, dell’unico affare in ballo tra Bari e Andria: la Fidelis vorrebbe pure Moussa Mane, terzino classe 2003 che, come Mercurio, era stato lanciato in prima squadra due stagioni fa per poi seguire lo stesso percorso del compagno, in chiaroscuro nella Primavera del Napoli. Più difficile, tuttavia, è il suo approdo al club federiciano poiché è forte il pressing della Recanatese.

