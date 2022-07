Il Lecce è arrivato a Folgaria per il ritiro pre campionato: la squadra rimarrà in Trentino fino al 15 luglio. Da stamattina, via alle sessioni di allenamento al centro sportivo Mazzari. In programma anche alcune amichevoli: il 5 luglio con Usd Postal calcio, il 9 luglio con il Rovereto, il 13 luglio con il Vlf Bochum a Bressanone.

