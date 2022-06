Lecce, bomber Coda va al Genoa. Saluto commosso dell'attaccante

Con un comunicato stampa, il Lecce ha ufficializzato la cessione di Massimo Coda al Genoa: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Coda al Genoa". Commovente il saluto ai tifosi dell'ex giallorosso. "Lascio nelle vostre mani ciò che abbiamo conquistato insieme"

Si dividono, dunque, dopo due stagioni le strade di Massimo Coda e del Lecce. La società giallorossa ha infatti ufficializzato la cessione del 34enne centravanti campano al Genoa. L’ormai ex numero 9 della formazione salentina, che lo scorso anno con i suoi gol ha dato una grossa mano per centrare la promozione in Serie A del Lecce, ripartirà dunque dalla cadetteria cercando magari di bissare il titolo di capocannoniere e conquistare ancora sul campo la categoria superiore.

