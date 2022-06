Lecce, occhi puntati sui portieri Scuffet e Mannone. In nove sulla lista dei partenti

Uno tra Simone Scuffet e Vito Mannone vestirà la maglia "numero uno" del prossimo Lecce in Serie A. Ormai la scelta del diesse Pantaleo Corvino si sarebbe ridotta a questi due nomi. Non è certo un mistero che i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo portiere per affrontare al meglio la massima serie. Il primo, Simone Scuffet è l'ex enfant prodige dell’Udinese, ed è in scadenza di contratto con l’Apoel Nicosia nel 2023 ed è quindi prelevabile a basso costo. Il secondo invece, con un lungo passato all’Arsenal, si è liberato a zero dal Monaco ed è quindi tesserabile a zero.

Intanto sulla lista dei partenti potrebbero esserci Di Mariano, Majer, Rodriguez, Gargiulo, Calabresi, Tuia, Bjorkengren. E’ la lista dei calciatori del Lecce che sarebbero pronti a partire, ma non è da escludere che a questi si aggiungano Coda e Strefezza. Intanto continuano le trattative per rafforzare almeno di un paio di elementi ogni reparto

