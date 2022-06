Bari, un giovane per l’attacco: vicinissimo Cangiano

In attesa di acquisti di peso per un reparto avanzato bisognoso di adeguati rinforzi, il Bari si è avvicinato moltissimo ad un giovane di belle speranze. Sarebbe, infatti, ad un passo Gianmarco Cangiano, attaccante classe 2000 che dovrebbe arrivare in prestito dal Bologna. Punta eclettica, in grado di partire come esterno offensivo, ma anche di giostrare nel duo d’attacco o da trequartista, è ben conosciuto dal direttore sportivo Ciro Polito che due anni fa lo ha avuto alle sue dipendenze all’Ascoli, mentre nell’ultima stagione il ragazzo ha giocato in prestito al Crotone. Da sempre inserito nelle nazionali giovanili, conta presenze nell’under 18, 19 e 20, ma è nei radar anche dell’under 21. Nell’idea del Bari, andrebbe sia a completare il reparto avanzato, ponendosi come quinta punta e rendendosi utile sia da attaccante puro, sia come un’utile possibilità sulla trequarti. Una zona del campo in cui bisogna ancora chiarire il futuro di Ruben Botta, così come le prospettive di Cristian Galano che lo scorso campionato ha faticato a coprire un ruolo che non rientra del tutto nelle sue peculiarità.

