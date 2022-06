Colpo del Lecce, arriva Frabotta in prestito dalla Juventus

Un colpo da maestro, quello messo a segno dal diesse Pantaleo Corvino. Adesso è ufficiale, dopo un lungo e proficuo corteggiamento da parte del dirigente salentino: Gianluca Frabotta è un nuovo calciatore del Lecce. Il terzino sinistro di proprietà della Juventus arriva a rafforzare l'organico di mister con la formula del prestito annuale, con diritto di riscatto in favore del Lecce di controriscatto in favore dei bianconeri.

Gianluca Frabotta lo scorso anno ha giocato con la maglia del Verona in Serie A anche se il calciatore ha dovuto lottare con un brutto infortunio che ormai sembra alle spalle. Nazionale Under 21, il calciatore ha esordito in serie A con la Juventus di Maurizio Sarri nell’agosto 2020 contro la Roma. E l’anno successivo è stato aggregato in pianta stabile alla prima squadra allenata da Andrea Pirlo, scendendo in campo per altre 15 volte in campionato e una in Coppa Italia, competizione in cui ha realizzato il suo primo gol con la maglia bianconera.

