Bari, caccia al bomber: tutto su Moncini

Un bomber per il Bari. Se Mirco Antenucci è stato il tiratore scelto dei Galletti negli ultimi tre anni, ora il ds Ciro Polito cerca un centravanti dai gol sicuri che non solo possa affiancare la punta di Termoli, ma anche farne le veci, considerando la necessità di gestire il numero sette, avviato ai 38 anni. Il manager napoletano sta concentrando ogni sforzo su Gabriele Moncini. 26 anni, di proprietà del Benevento, ma intenzionato a lasciare il club sannita con cui ha vissuto gli ultimi due anni tra luci e ombre, un contratto in scadenza nel 2023: un insieme di condizioni che lo rendono il profilo ideale per i biancorossi. Perché ha un’età che garantisce prospettiva, la voglia di rilanciarsi in una grande piazza, una situazione che permette di rilevarlo a costi ragionevoli. Su questo punto, però, ora sarà determinante l’intervento della proprietà: la trattativa è avviata, l’accordo con il calciatore è pressochè raggiunto, ma serve lo sforzo economico per chiudere l’operazione. Il direttore sportivo Ciro Polito ha presentato al Benevento un’offerta per rilevare l’intero cartellino della punta 26enne: una proposta ritenuta rilevante, ma ora si attende la risposta della società sannita. Cresciuto nelle giovanili del Prato e poi della Juventus, Moncini è esploso a Cesena realizzando otto reti in B nel 2018: punta su di lui la Spal, ma in A non gli concede spazio. E allora, lo presta al Cittadella, dove esplode con 15 reti in 22 gare da gennaio a giugno 2019, trascinando i veneti alla finale playoff persa con il Verona. A Bari, Moncini ritroverebbe proprio Antenucci, con cui ha condiviso sei mesi alla Spal: sarebbe la guida perfetta per riprendere il cammino del gol.

