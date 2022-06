Lecce, saluta il capitano Fabio Lucioni: va al Frosinone

Dopo quattro stagioni l’ormai ex capitano saluta il Lecce per tornare a giocare in cadetteria. Il Frosinone, infatti, ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con i salentini per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Lucioni. Il difensore classe 1987 andrà ai laziali con il titolo di "prestito temporaneo". Con questa nota il club ciociaro ha annunciato un importante colpo in difesa prelevando uno dei protagonisti e leader della squadra salentina che nella passata stagione ha vinto il campionato di Serie B.

Sul fronte dei possibili arrivi in casa giallorossa, dopo le idee Maksimovic e Barba, radiomercato parla di una proposta del Genoa relativa ad Alessandro Vogliacco, l’anno scorso 27 presenze con il Benevento. Il 23enne, prelevato dal Genoa per 2 milioni dal Pordenone nell’estate del 2021, ha totalizzato 3 presenze con l’Under 21 a fine 2020.

