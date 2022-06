Bari colpo tra i pali: preso il portiere Elia Caprile

Il Bari mette a segno un altro colpo, pensando al futuro, ma forse anche al presente. Il direttore sportivo Ciro Polito, infatti, è vicino al tesseramento del giovane portiere Elia Caprile. Particolare la sua storia. 20 anni, cresciuto nel Chievo, nell’inverno del 2020 è stato acquistato dal Leeds dell’imprenditore italiano Andrea Radrizzani. Pur non essendo arrivato l’esordio in Premier League, l’estremo difensore ha lavorato stabilmente in prima squadra, alle dipendenze di un “guru” come Marcelo Bielsa. Nell’ultima stagione, il ritorno in Italia, in prestito alla Pro Patria, con cui ha disputato da titolare 38 gare. 191 centimetri, abbina un gran fisico ad una buona reattività: il Bari ne sta trattando l’acquisto a titolo definitivo, è già stato raggiunto in linea di massima un accordo con il Leeds, mentre Caprile firmerà nelle prossime ore un contratto triennale.

L’agente del ragazzo, peraltro, è Graziano Battistini, ex portiere che in biancorosso ha collezionato 65 presenze tra il 2001 e il 2005: scontato che sia tra i primi ad incoraggiare l’approdo in Puglia. Non si tratterebbe, peraltro, di un’operazione di completamento: Caprile arriverebbe per giocarsi le sue chance per conquistare una maglia da titolari, con Pierluigi Frattali deputato da un lato a garantire sicurezza, dall’altro a fungere da chioccia per il giovane compagno. Dovrebbe, invece, partire Emanuele Polverino che vanta diverse richieste in C.

© Riproduzione riservata