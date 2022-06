Bari, idea per il centrocampo: torna Folorunsho?

Il Bari tratta un altro possibile cavallo di ritorno. Il club biancorosso ha avviato un dialogo per riportare in Puglia Michael Folorunsho (13 presenze con i Galletti nel 2019-20, 0 gol). Con il Napoli (che ne detiene il cartellino) si discuterà la formula per il 24enne centrocampista romano: probabile il prestito, ma non è da escludere l’acquisto pieno. Un affare che appare in discesa data la comune proprietà tra il club azzurro e quello barese.

Occorre, però, convincere il diretto interessato: Folorunsho, infatti, piace anche ad alcuni club di A ed il ragazzo vorrebbe attendere l’occasione nella massima categoria. Il Bari, tuttavia, appare in netto vantaggio su ogni possibile concorrente. Nell’idea del direttore sportivo Ciro Polito e del tecnico Michele Mignani sarebbe la mezzala d’assalto che manca nello scacchiere pugliese, ma all’occorrenza potrebbe essere utilizzato anche da trequartista, in modo da coprirsi dai tentennamenti di Ruben Botta, indeciso se restare in Argentina o riprendere l’avventura in Puglia.

