Il Cerignola sta preparando il debutto in Serie C. Ecco il mercato

Ago e filo. Idee chiare, chiarissime a quanto sembra in casa dell'Audace Cerignola in vista del debutto in Serie C. Il presidente Nicola Grieco, ritornato al comando dopo un solo anno di assenza, è pronto a "ricamare" lo staff tecnico e dirigenziale per la prossima stagione. Ed arrivano subito i primi colpi, anche se si tratta di riconferme. A guidare i gialloblu sarà ancora il tecnico Michele Pazienza da due anni sulla panchina ofantina: la società ha ufficializzato anche la riconferma dell'attaccante Giancarlo Malcore, capocannoniere degli ultimi due campionati in casacca gialloblù, nonostante le sirene che arrivavano da altre piazze.

Rinconferma anche per il Diesse Elio Di Toro, mentre per ul ruolo di segretario a giorni dovrebbe arrivare la nomina Giovanni Francavilla (tanti anni al Foggia Calcio) che tornerà in Capitanata dopo aver collezionato numerose esperienze in società di Serie A, B e C. Intanto i primi nodi da sciogliere sono i prestiti di alcuni calciatori Under. Si valuteranno le posizioni del giovane difensore Vitiello (in prestito dal Napoli), del portiere Trezza (dal Padova) e del giovanisismo esterno Basile (dalla Spal). Ai calciatori piacerebbe rimanere in riva all'Ofanto dopo la cavalcata di quest'anno, ma saranno le società a decidere se rinnovare il rapporto o meno. Sul possibile fronte degli arrivi a quanto pare nel mirino degli ofantini c'è il centrocampista Coccia in scadenza con il Potenza. Riflettori anche su Umberto Saracco, portiere 28enne in forza alla Fidelis Andria. Interessano alcuni elementi in uscita dall’Avellino: tra questi potrebbero esserci il centrocampista Mastalli e la punta centrale Plescia. In uscita c'è il terzino sinistro Dorval, prossimo alla firma con il Bari.

