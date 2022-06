Bari, il ritiro sarà a Roccaraso ma c’è un’incognita sul campo da gioco

La macchina organizzativa del Bari procede verso la prossima stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe essere illustrato il ritiro estivo: da tempo è stata individuata la sede di Roccaraso, in Abruzzo. Una località facilmente raggiungibile dalla Puglia, in modo da consentire a tanti baresi di vedere da vicino i primi passi della nuova squadra biancorossa. L’ufficialità non è stata ancora comunicata perché pare siano in fase di completamento alcuni lavori alla struttura sportiva che ospiterà gli allenamenti dei Galletti. Pertanto, si mantiene un po' di prudenza, sebbene non dovrebbe proprio trattarsi di un intoppo tale da rivedere i programmi. Individuato, invece, il periodo del lavoro precampionato: i calciatori che saranno convocati dalla società dovrebbero ritrovarsi in sede la sera del 3 luglio, per poi cominciare dal 4 visite mediche e test atletici. La variabile potrebbe essere rappresentata da eventuali adempimenti anti Covid che richiederebbero qualche giorno d’anticipo sulla tabella di marcia. La partenza per Roccaraso sarebbe fissata al 7 luglio, per una permanenza fino al 23. Dopo una giornata libera, dalla settimana successiva scatterebbe la preparazione per il primo impegno stagionale, ovvero il turno preliminare di Coppa Italia (verosimilmente programmato per il weekend del 30-31 luglio) che vedrebbe la formazione allenata da Michele Mignani opposta al Padova o, in caso di promozione dei veneti in serie B, al Catanzaro: la sfida a eliminazione diretta sarebbe comunque al San Nicola. Possibile che il 7 agosto si svolga il secondo turno di Coppa (in caso di accesso a tale fase i Galletti se la vedrebbero in trasferta con il Torino), quindi il 12 comincerà il campionato di serie B con l’anticipo del venerdì e il resto dei match dislocati tra il sabato e la domenica, secondo il modello della stagione appena conclusa.

© Riproduzione riservata