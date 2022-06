Ora è ufficiale, il Foggia ha il suo nuovo allenatore: è il siciliano Roberto Boscaglia

Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale la società Calcio Foggia 1920 annuncia la scelta del nuovo tecnico Roberto Boscaglia, del Direttore sportivo Emanuele Belviso e il ritorno dei satanelli sulle maglie rossonere. Boscaglia. Cinquantaquattro anni, originario di Gela, inizia la sua esperienza di allenatore nel 2003 proprio in Sicilia partendo dai dilettanti, con il Licata prima e l’Akragas poi, dove al suo secondo anno vince la Coppa Italia Regionale, mentre con Alcamo e Nissa nei due anni successivi trionfa nei campionati di eccellenza raggiungendo la Serie D. Il tecnico siciliano nel 2009 passa al Trapani, dove inizia la cavalcata dalla Serie D fino al raggiungimento della serie cadetta nella stagione sportiva 2012/2013, accomunando vittorie di squadra a successi personali come Panchine d’argento e oro.

Boscaglia, dopo 10 anni trascorsi in terra siciliana si trasferisce in Lombardia, dove guida per due anni il Brescia intervallato da un anno in Piemonte con il Novara, entrambe nel campionato di Serie B. Nel 2018 Boscaglia inizia il suo capitolo con la Virtus Entella, portando i liguri alla vittoria del campionato all’ultima giornata ai danni del Piacenza. L’anno successivo con il club di Chiavari taglia il traguardo delle 200 panchine in B. Nella stagione appena trascorsa, torna in Sicilia a Palermo, il rapporto però si chiude anzitempo, nonostante la squadra rosanero fosse in zona play-off. Il ruolo del Direttore Sportivo sarà ricoperto da Emanuele Belviso, inoltre lo storico stemma del Foggia tornerà sulle maglie dei rossoneri.

