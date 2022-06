Bari, sul mercato appuntamenti con Atalanta, Sassuolo e Monza: tutte le ipotesi sul tavolo

Atalanta, Sassuolo, Monza. Il Bari cerca “alleati” sul mercato. Squadre da cui attingere in particolare per reperire “under” adatti ad assorbire l’impatto della serie B. Giovani già pronti, con esperienza in cadetteria maturate almeno per un anno. Oggi sono certamente i tre club che possono essere riferimento per la società biancorossa, per l’attenzione sugli italiani emergenti che porta ad avere un ampio indotto da cui pescare. Il direttore sportivo Ciro Polito ha già avuto nelle scorse ore un primo confronto con l’Atalanta: Alessandro Mallamo l’oggetto principale di una discussione che inevitabilmente ha svariato su più temi. Non c’è resistenza sul 23enne centrocampista che potrà quindi proseguire il suo percorso in Puglia, con la formula del rinnovo del prestito.

In ballo, però, ci sono svariate altre ipotesi: Nicolò Cambiaghi su tutte. Il club pugliese insiste per il 21enne esterno offensivo che può operare anche da trequartista o seconda punta. Il ragazzo monzese è ora impegnato con la nazionale under 21: in caso di nuova esperienza in B, Polito è in pole position per assicurarselo. Meno facile sarebbe agire se sul talentino si muoverà qualche formazione di A. Altre ipotesi portano al centrocampista Jacopo Da Riva, 21enne reduce da una buona parentesi alla Spal, nonché Alessandro Cortinovis, trequartista 21enne che ha mostrato buoni numeri alla Reggina. Attenzione, inoltre, ad un’altra candidatura: il difensore Giorgio Cittadini, classe 2002, già esordiente in A nell’ultimo campionato.

Dialoghi prenotati anche con il Sassuolo. Qui potrebbe entrare in ballo il portiere Stefano Turati, 20 anni, di ritorno dopo la formativa stagione alla Reggina. Anche lui nel giro dell’under 21, potrebbe rivelarsi il profilo ideale per rinnovare la porta barese, magari mantenendo Frattali come affidabile vice. E’ indubbio, però, che il grande desiderio sia Luca Moro. Il capocannoniere “morale” (era in testa alla classifica dei bomber, ma l’esclusione del Catania ha poi vanificato le sue prodezze) del girone C di serie C è in cima alla lista di Polito: sarebbe un under, ma ha numeri per sfondare con un ruolo di primo piano.

Il Monza, infine. Che mette in vetrina non soltanto giovani di prospettiva, ma anche qualche elemento d’esperienza in B che forse non sarà confermato al piano superiore. Andrea Colpani, 23 anni, piace moltissimo al Bari: centrocampista polivalente, interpreta al meglio i dettami della mezzala moderna. Discorso analogo per Davide Bettella, 22 anni, aitante difensore centrale. Da non trascurare, però, altre tre elementi che, pur non essendo under, sarebbero rinforzi doc per la cadetteria. Luca Caldirola, 31 anni, è un leader della difesa: tatticamente preparato a qualsiasi modulo, garantisce personalità e solidità. Quindi, Luca Mazzitelli, 26 anni, centrocampista dai piedi buoni che può agire da mezzala o, all’occorrenza, da regista. La duttilità è anche nel bagaglio di Andrea Barberis, 28 anni, un altro centrocampista dal rendimento garantito.

