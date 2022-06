Bari, pronto il primo acquisto: vicinissimo il terzino francese Mehdi Dorval

Il Bari si muove. Il primo acquisto della stagione 2022-23 potrebbe essere un giovane che si è distinto nell’ultima serie D. Vicinissimo, infatti, è Mehdi Dorval, in procinto di essere rilevato a titolo definitivo dall'Audace Cerignola, con cui ha appena conquistato la promozione in serie C. Un prospetto che ha convinto il ds biancorosso Ciro Polito poiché possiede caratteristiche funzionali al gioco dei Galletti. Difficile stabilire fin da ora se il 21enne franco-algerino possa assorbire il doppio salto dalla D alla B, ma una cosa è certa: Polito non lo ritiene semplicemente di passaggio. La sua facilità di corsa, la notevole velocità, l'abilità di superare l'uomo e arrivare con lucidità all'assist hanno convinto il manager napoletano. Dorval, insomma, sarà osservato con attenzione nel ritiro estivo e solo dopo si deciderà se lasciarlo nell'organico definitivo (è un under, pertanto non incide sulla lista dei 18 over) o fargli vivere un'ulteriore tappa di maturazione, in serie C. I numeri, comunque, inducono a sperare in una sua definitiva esplosione: nel torneo appena concluso ha disputato ben 34 gare, mettendo a segno una rete e realizzando otto assist.

© Riproduzione riservata