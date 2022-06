Goleada del Trani a Cosenza: promosse in B le ragazze di mister Francesco Mannatrizio

Al termine di una strepitosa cavalcata il Trani ha conquistato la promozione in serie B con 73 punti su 78 disponibili. L’appassionante duello con il Chieti (secondo con 71) si è completato con la passeggiata trionfale di ieri pomeriggio a Cosenza, sul campo dell'ultima in classifica: è finita in goleada 0-6, con il Trani capace di sfondare anche il muro dei 115 gol segnati e Laura Rus capocannoniere per distacco del torneo con 48 reti.

Dopo la vittoriosa partita di Cosenza è iniziata la festa delle ragazze dell’Apulia di mister Francesco Mannatrizio, a cominciare dall’inossidabile capitano Irene Spallucci. E poi Laura Rus, Ana Maria Stanciu, Pamela Ponzo, Sara Chiapperini, Sara Ventura, Claudia Bistrian, Isabel Sgaramella, Gaia Di Bari, Violeta Mitul, Clelia Corvasce, Concita Matip, Leila Maknoun, Maria Scaringi, Michela Del Vecchio, Dina Manzi, Antonia Mallardi, Nadejda Colesnicenco, Noelia Preito, Francesca Manta. Al vertice della società ricordiamo il presidente, Alessio Scarcella, ed il direttore generale, Carlo Uva.

La sintesi di tutto questo è stata una stagione da incorniciare che riporta la città nel calcio femminile che conta rinverdendo i fasti della gloriosa Trani ‘80 di Carolina Morace, Antonella Carta e compagne.

