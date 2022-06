Bari, un poker di bomber da seguire sul mercato

Caccia aperta agli attaccanti. Il Bari per affrontare la serie B ha bisogno di rinforzare adeguatamente il reparto offensivo, con almeno due innesti di spessore. Si osserva con attenzione soprattutto Gabriele Moncini, per certi versi il profilo perfetto: a 26 anni assicurerebbe anche prospettiva, attaccante completo in ogni fondamentale, ma in cerca di rilancio avendo trascorso in chiaroscuro gli ultimi tre tornei (10 gol e diversi intoppi fisici nel 2020-21). Da monitorare anche qualche elemento in uscita da compagini di A.

Ad esempio, Antonino La Gumina: anche lui 26enne, potrebbe essere una certezza per il presente e per il futuro. Rientrerà alla Sampdoria dopo la buona esperienza a Como (nove gol): potrebbe rappresentare una pista da seguire. Così come Alberto Cerri, suo compagno di reparto nella squadra lariana: 26 anni anche per lui e dieci reti all’attivo. Infine, attenzione a Luca Moro: gli almanacchi possono anche aver cancellato gli oltre 20 gol resi vani dal fallimento del Catania, ma le sue prodezze restano evidenti agli occhi di Polito, rimasto impressionato dal 21enne appena tesserato dal Sassuolo. Ebbene, la società emiliana potrebbe valutare di farlo ulteriormente maturare in B. In tal caso, Bari sarebbe la meta perfetta.

