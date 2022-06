Calcio, vertice De Laurentiis-Polito: patto per portare il Bari in A in tre anni

Il Bari in serie A entro tre anni. Ecco il progetto nato dall’atteso vertice tra il presidente Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo Ciro Polito. Una volontà che non significherà limitare i propositi: se l’obiettivo arriverà prima, sarà tanto di guadagnato. Fondamentale, però, sarà costruire un’ossatura in grado di raggiungere il massimo palcoscenico e consolidarsi stabilmente al vertice. Un programma ad ampio respiro, quindi, che necessariamente dovrà partire proprio dalla figura centrale di Polito: il contratto del manager napoletano è stato ovviamente uno dei punti focali del dialogo. Si attendeva una fumata bianca che partorisse il prolungamento del vincolo: in realtà, la firma è slittata di circa una settimana, quando sarà siglato con ogni probabilità alla presenza dello stesso Aurelio De Laurentiis. L’accordo in linea di massima, tuttavia, è raggiunto: il dirigente campano si legherà ai Galletti fino al 2025. Un rapporto blindato che è stato caldeggiato da Luigi De Laurentiis, convinto dell’imprescindibilità del suo più stretto collaboratore. In attesa di annunciare il nuovo contratto del ds, da oggi si lavorerà con convinzione sulla campagna trasferimenti. Per il mercato estivo è stato stanziato un budget di livello: l’impegno della proprietà sarà confermato in linea con quello degli scorsi anni, ma vanno aggiunti anche i ricavi maggiori derivanti dalla partecipazione alla serie B che assicura circa otto milioni di entrate. Pertanto, la base per operare non sarà inferiore a 16 milioni che potranno essere eventualmente superati qualora si presentassero opportunità di acquisire la piena proprietà di calciatori di prospettiva.

© Riproduzione riservata