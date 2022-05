Giornata di verdetti in Serie D. Bitonto e Nardò in cerca di gloria. Il Cerignola vuole lo scudetto

Giornata di verdetti in Serie D: si gioca la finale play-off e le due sfide play-out con compagini pugliesi e lucane in campo. L'Audace Cerignola, invece, è a caccia dello scudetto nazionale di categoria. I neroverdi del Bitonto sul campo del Francavilla In Sinni per la finale play-off del girone H di Serie D, i granata del Nardò sul campo amico alla ricerca della permanenza nella sfida con il San Giorgio a Cremano. Sfida permanenza anche tra Lavello e Rotonda nell'altro play-out.

In Campania ci andrà il Cerignola, sul campo del Giuliano, per il primo incrocio del triangolare della poule scudetto (in cui è inserito anche il Gelbison che osserva il suo turno di riposo). Il Bitonto vuole la finale, il tecnico Alessandro Potenza e l'attaccante Riccardo Lattanzio hanno promesso al popolo neroverde una vittoria di prestigio dopo un campionato altalenante. Ma la truppa bitontina sa bene quanto sia difficile superare sul proprio campo un Francavilla In Sinni che tra le mura amiche non regala nulla. Il Nardò vuole restare in Serie D ed allora i granata contro i campani del San Giorgio non devono assolutamente sbagliare e continuare nella loro sfida personale cercando di battere sempre se stessi. Serve la “testa”, soprattutto.

