Festa grande a Nardò: i granata restano in serie D. Sconfitte per Bitonto e Cerignola

Con una doppietta di De Giorgi, una doppietta di Mancarella e un gol di Caputo il Nardò vince per 5-1 contro il San Giorgio e resta in serie D. I granata di mister De Candia hanno giocato una gara con grande determinazione davanti a spalti gremiti, quelli del "Giovanni Paolo II". Dopo la prima mezz'ora di ottima fattura il San Giorgio, che con Di Pietro aveva pareggiato l'1-0 locale di De Giorgi, ha incassato il 2-1 di Mancarella in chiusura di frazione. Nella ripresa il Nardò nette la quinta marcia realizza tre gol tra il 50' e l'80' con De Giorgi, Mancarella e Caputo. Il Nardò resta in serie D festa grande con i tifosi che hanno gremito lo stadio.

Al Francavilla in Sinni la finale play-off del torneo di Serie D girone H. I lucano hanno battuto per 1-0 il Bitonto con un'autorete di Stasi al 26' del secondo tempo. Accade tutto al 71’ con una clamorosa disattenzione del centrocampista neroverde sugli sviluppi di un traversone calciato dal lato destro del campo. Stasi prova a rinviare la sfera con la testa, ma il suo intervento è impreciso e la palla finisce direttamente in rete. Sconfitto il Cerignola nella prima gara del triangolare per lo Scudetto di categoria. Gli ofantini perdono 3-1 sul terreno del Giuliano.

