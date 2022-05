Bari, una squadra di pallavolo ritrova la serie A: la M2G Green è promossa in serie A3

La pallavolo barese ritrova la serie A. Sebbene si tratti soltanto di A3 maschile (ovvero il terzo campionato nazionale), il capoluogo si riaffaccia nelle categorie più interessanti del volley nazionale. L’impresa è della M2G Green, ambizioso club che ha centrato la promozione dopo una sola stagione trascorsa in serie B. Autore dell’impresa è Beppe Spinelli, navigato tecnico pugliese che aggiunge un altro successo al suo già ricco palmares. Dopo aver dominato il girone nella stagione regolare, la squadra barese ai playoff ha prima superato Lamezia, quindi dato vita ad un appassionante derby con Gioia del Colle: fondamentale il successo ottenuto per 3-1 in trasferta il 21 maggio, ma la sfida di ritorno disputata la sera del 28 si è dimostrata quasi drammatica, con Gioia in grado di imporsi proprio per 3-1 riportando la situazione in parità e trascinando la sfida al Golden Set di tie break che Bari ha vinto per 15-12. Al termine della gara è esplosa la gioia del team biancorosso. “un sogno per tutta la città” lo slogan esposto: ora il livello si alza, ma la voglia di scalare ancora le categorie e di portare in un’eccellenza come il Palaflorio la grande pallavolo è grande.

