Bari, la Deejay Ten batte tutti i record: quasi 7mila runners in città

Superata ogni aspettativa, polverizzati tutti i record di partecipazione. La terza edizione della Deejay Ten a Bari si è rivelata un successo senza precedenti. Quasi 7mila runners, infatti, si sono riversati nelle strade del capoluogo pugliese per correre i percorsi di 10 e 5 kilometri previsti dalla manifestazione, tornando a a colorare di bianco e rosso il Lungomare della Città Metropolitana. La Deejay Ten si conferma così una delle corse più amate dai baresi, né ha risentito il periodo della sua assenza durato due anni a causa della pandemia. Tra i podisti, presenza di lusso per il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha corso in diretta facebook l’intero percorso dei 10 km. Ma nel fiume colorato e festoso, si sono avvicendati runners di tutte le età: moltissimi anche i bambini, alcuni dei quali in passeggino, accompagnati dai genitori. Ad incoraggiare alla partenza i partecipanti e ad accoglierli all'arrivo, è stato Linus, il direttore artistico di Radio Deejay, nonchè ideatore della corsa: quest'anno, però, ha solo presenziato all’evento, senza correre.

