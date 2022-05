Lecce, si allarga la base societaria: ecco i nomi. Per il mercato si punta su Lovato

Un occhio a rafforzare la società, un altro al mercato. E' partita la stagione che vedrà i giallorossi nella prossima stagione in Serie A. Si parte dal rafforzamento della base societaria. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha presentato così i nuovi soci del club giallorosso facenti parte alla cordata Collardi. Nel Lecce entrano dei soci capitanati da Boris Collardi come Pascal Picci e Alvin Sariaatmadja. "Il primo ha una famiglia che si trasferì in Svizzera, ma era salentina a tutti gli effetti. Alvin, invece, con la sua azienda è la sesta forza dell'Indonesia - precisa il massimo dirigente giallorosso in conferenza stampa -. I discorsi vanno avanti da novembre, con loro s'innalza la qualità della compagina societaria ma non l'asticella e le ambizioni sul campo: il nostro obiettivo sportivo resta la salvezza in Serie A, ce la metteremo tutta per centrare l'obiettivo. L'allargamento della base societaria ci permette di mantenere l'equilibrio in termini di solidità del club".

Intanto si parte per il calciomercato con il diesse Pantaleo Corvino pronto a mettere a segno alcuni innesti che facciano al caso di mister Baroni: i giallorossi avrebbero manifestato interesse su Matteo Lovato di proprietà dell'Atalanta, reduce dall'esperienza al Cagliari, il difensore potrebbe essere ceduto in prestito a una neopromossa, ed in questo caso al Lecce, per trovare minutaggio e continuare il suo percorso di crescita.

