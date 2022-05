Bari, domenica 29 maggio torna la Deejay Ten: attesi oltre 1.500 runners sui due percorsi di gara

Dopo due anni di stop, legati alle limitazioni Covid, torna a Bari la Deejay Ten, corsa tra le più amate dai runner cittadini che dal 2015 al 2019 ha attirato numerosi amanti del fitness e del tempo libero in città. La tappa barese si correrà domenica 29 maggio e sarà l’ultimo appuntamento podistico della stagione di corse cittadine. Attesi allo start oltre 1.500 runners: facile che sia superato il record di affluenza registrato domenica 22 con la mezza maratona.

La Deejay Ten tornerà nel capoluogo pugliese per la sesta volta, a tre anni dall’ultima edizione e a tre settimane dall’inizio dell’estate. Gli organizzatori hanno voluto premiare l’affetto da subito riservato dai baresi a tale manifestazione rimarcandone proprio lo spirito di accoglienza e la particolare attitudine delle condizioni logistiche e climatiche, ideali per la corsa.

I percorsi da 10 e 5 km si snodano principalmente sul mare tra Corso Vittorio Emanuele II (da dove partono entrambe le distanze), Corso Nazario Sauro e lungomare Imperatore Augusto. L’arrivo della 10 km è sempre in Corso Vittorio Emanuele II, mentre quello della 5 km rimane posizionato nella bellissima Piazza IV Novembre – Piazza Del Ferrarese, in pieno centro storico.

