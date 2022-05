Foggia: allo "Zaccheria" il faccia a faccia tra tecnico e presidente

Tutto blindato, si saprà solo alle 19 con una conferenza stampa se Zeman continuerà ad essere l'allenatore del Foggia anche per la prossima stagione. In questo momento tecnico e presidente si stanno confrontando su quello che è stato e quello che sarà. E' arrivato, dunque, il tanto atteso giorno dell'incontro tra i due. Il presidente Canonico ha raggiunto in mattinata lo stadio Zaccheria, dove la squadra ha svolto in mattinata la seduta di allenamento.

Attualmente è in corso il faccia a faccia con mister Zeman e il diesse Peppino Pavone, al termine del quale, verosimilmente, si saprà qualcosa di più sul futuro del Foggia. Alle 19 è stata programmata una conferenza stampa del presidente Canonico, presso la Sala 'Fesce' dello Zaccheria.

© Riproduzione riservata