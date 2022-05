Bari, contatto Polito-De Laurentiis: nelle prossime ore il rinnovo del ds?

Il Bari e Ciro Polito pronti a dirsi un lungo sì. Blindare il direttore sportivo è l’assoluta priorità del club biancorosso, per dar vita a un progetto ad ampio respiro che porti i Galletti in serie A nel più breve tempo possibile. Ecco perché da tempo è raggiunto un accordo di massima con il dirigente napoletano per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2023 fino al 2025: significherebbe darsi tre stagioni di tempo (come termine massimo) per raggiungere l’obiettivo.

Un patto di ferro che andrebbe oltre lo stesso futuro della famiglia De Laurentiis, chiamata (in attesa dell’esito dei ricorsi in atto) a sciogliere il nodo sulla multiproprietà entro il 30 giugno 2024. Tale scadenza, però, non deve variare i programmi: se anche fosse la società pugliese quella destinata a una cessione (eppure ormai quotidianamente si rincorrono le ipotesi che vedono fondi di investimento stranieri proiettati sul Napoli), si lascerebbe all’eventuale nuova proprietà un impianto e un gruppo di lavoro con Polito al comando che fungerebbe da solida base. Ebbene, dopo oltre due settimane di attesa (la stagione biancorossa è terminata lo scorso 7 maggio con l’eliminazione dalla Supercoppa di serie C), le parti sarebbero sul punto di ratificare l’accordo. Se non sorgeranno ulteriori rinvii, l’uomo mercato partenopeo rientrerà proprio in queste ore da alcuni giorni di vacanza e partirà per Roma per incontrare il presidente Luigi De Laurentiis e affrontare una riunione che dovrà esplicitare innanzitutto il budget a disposizione per la campagna trasferimenti estiva (dovrebbe aggirarsi sui 15-16 milioni, considerando l’aumento dei ricavi che assicura la categoria con 8 milioni già garantiti dai diritti televisivi) e poi sublimarsi con l’atteso prolungamento del vincolo.

