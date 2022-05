Foggia Calcio, tecnico e presidente sempre ai ferri corti. Slitta l'incontro tra i due

Niente incontro tra il tecnico del Foggia Zeman e il presidente Canonico previsto nelle ultime ore. Ora il faccia a faccia tra i due potrebbe avvenire nella giornata di venerdì. La divisione tra i due, a quanto filtra, è molto forte, con l’allenatore boemo che resterebbe solo in caso di addio alla presidenza del club dell’attuale numero uno. In caso contrario, le strade sono pronte a separarsi. Zeman venerdì incontrerà la proprietà rossonera.

Intanto lo stesso tecnico apre ad una possibilità di rinnovo: la piazza d'altronde lo vuole. Queste le parole ai microfoni di Sky nel corso della serata dedicata al Premio Cesarini: “Io al Pescara? Si dice. Io non ho sentito nessuno di Pescara, quando non sento niente non posso parlare. Sono a Foggia e mi vogliono bene, vorrei rimanere a Foggia ma con altri presupposti". Zeman, quindi, ha aperto alla possibilità di rimanere ancora una stagione con i rossoneri nonostante siano circolate voci circa la voglia di un cambio di guida tecnica da parte del club. I tifosi rossoneri, infanti, si sono già schierati a favore della prosecuzione del rapporto con l'attuale tecnico.

