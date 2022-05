Una cordata vuole rilevare il Foggia: pronta un'offerta

L'offerta verrà presentata molto probabilmente in serata: una cordata di imprenditori del capoluogo e della provincia è pronto a rilevare il 51% delle quote del Foggia. La notizia è trapelata nelle ultime ore e in parte ha trovato conferma. Al momento non si conoscono i nomi degli imprenditori, ma l'offerta potrebbe far barcollare l'attuale presidente Canonico.

Sempre da quanto trapelato, la nuova cordata partirebbe dalla riconferma del tecnico Zeman e del ritorno dei diesse Peppino Pavone, messo da parte qualche giorno fa proprio da Canonico. Tra gli obiettivi un immediato ritorno in Serie B con una squadra che verrebbe puntellato secondo le direttive dello stesso Zeman.

