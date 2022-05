“Zemanlandia” in un libro, i ricordi di quel Foggia che regalano ancora emozioni

Foggia ama Zeman, il tecnico la città e la sua tifoseria. I ricordi di quel Foggia che ha strabiliato tutti in quegli anni tanto da definire il "laboratorio" di Zeman come "Zemanlandia". Presentato, nella nuova sede della Fondazione “Capitanata per lo sport”, il libro di Domenico Carella dal titolo "Zemanlandia" che, attraverso la storia, gli aneddoti e tante belle e straordinarie foto ha realizzato un’opera di inestimabile valore che non può e non deve mancare nella biblioteca del tifoso foggiano.

L’occasione per rivedere tanti volti che hanno contraddistinto gli anni belli con l’avvocato Mauro Finiguerra, Franco Altamura, il Direttore Peppino Pavone e lui l’artefice di quello che è stato il capolavoro calcistico della città il maestro Zdenek Zeman. Serata piacevole durante la quale si sono ripercorsi i momenti più belli delle annate calcistiche con il boemo sulla panchina del Foggia dai tempi di Don Pasquale Casillo fino ai giorni nostri con il campionato appena concluso con al timone della società il presidente Canonico.

