Barletta trionfa tra campionato e Coppa Italia. Ma resta il nodo sullo stadio Puttilli

La squadra di calcio di Barletta ha appena terminato il suo calvario sportivo portando a termine una stagione memorabile grazie alla conquista della Serie D e della Coppa Italia nazionale. Adesso, tuttavia, le sofferenze si ribaltano sullo stadio comunale Puttilli, che risulta ancora non fruibile per l'imminente nuovo campionato.

Infatti, ieri sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti, il cui inviato a Barletta ha riscontrato difformità rispetto alle prescrizioni precedentemente imposte. In particolare, i seggiolini sono più stretti di 8 centimetri e la recinzione più bassa di quella prescritta.

A questo punto scatta una nuova corsa contro il tempo da parte del Comune di Barletta per adeguare la struttura alle norme federali, ma nel frattempo impazza la campagna elettorale e la questione stadio diventa, neanche a farlo apposta, argomento per gettare ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche fra i candidati sindaco.

© Riproduzione riservata