Foggia, Zeman e Canonico ai titoli di coda. Braglia o Caneo i possibili sostituti del boemo

La panchina del Foggia calcio potrebbe, già da martedì prossimo, cambiare padrone. Ormai appare insanabile la rottura tra il presidente Canonico e il tecnico Zeman. Martedì prossimo il giorno della verità con l'incontro che ci sarà tra i due. Il futuro, comunque, sembra già scritto con la panchina del Foggia che non vedrà più Zeman come proprietario. Il tecnico potrebbe accettare le lusinghe del Pescara e ritornare in riva all'Adriatico dove qualche anno fa fece bene con i biancoazzurri lanciando calciatori come Verratti e Immobile.

Sollevato già il Diesse Peppino Pavone. Ora la società è già alla ricerca di un nome per la panchina e per il posto dirigenziale. Sul taccuino del presidente Canonico pare ci siano i nomi di Caneo (ex allenatore della Turris) e del possibile ritorno di Braglia. Ma potrebbe esserci anche delle clamorose decisioni dopo l'incontro di martedì con la piazza che vuole a tutti i costi a riconferma di Zeman.

