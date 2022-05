Foggia e il rebus Zeman da risolvere alla svelta

E’ tempo di primi bilanci in casa Foggia all’indomani della cocente sconfitta di Chiavari che ha estromesso i rossoneri dalla fase nazionale dei playoff. Il gruppo tornerà ad allenarsi da oggi e fino a venerdì prima del rompete le righe quando ci sarà il tempo anche per cominciare a discutere le proprie posizioni con i vertici societari. E’ indubbio che a tenere banco in queste ore, che hanno fatto seguito alla delusione per l’eliminazione, è sicuramente la posizione del tecnico Zdenek Zeman che, al triplice fischio di Chiavari, è stato inondato dall’affetto del popolo rossonero che dagli spalti ha voluto tributare tutto l’amore e l’attaccamento che nutre per l’uomo prima e l’allenatore poi con cori che hanno emozionato lo stesso tecnico.

Il boemo sa di essere benvoluto e amato da queste parti ma probabilmente avrà bisogno di riflettere e di avere le certezze e le garanzie giuste prima di poter magari decidere di continuare a sedere sulla panchina rossonera. Due le dichiarazioni di fine partita che comunque lasciano spazio all’ottimismo allorquando Zeman ha detto di voler ancora continuare ad allenare mostrando la tenacia di un ragazzino ma che prima di sciogliere le riserve sulla sua conferma ha bisogno di confrontarsi con il presidente Canonico. E sarà proprio l’incontro previsto tra le parti per sapere le intenzioni di entrambi ma anche i programmi futuri del club. Certo i matrimoni si fanno in due e bisognerà capire se quell’accordo di massima raggiunto tra le parti ufficializzato.

