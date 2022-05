Play-off Serie C, Monopoli-Catanzaro verso il sold-out

Si va verso il tutto esaurito per la sfida play off tra Monopoli e Catanzaro in programma questa sera al "Veneziani" con fischio d'inizio alle ore 20,30. Anche la Curva Nord dello stadio barese ha fatto registrare il tutto esaurito. Si è deciso, anche da parte dell'amministrazione comunale, di estendere la capienza anche in tribuna laterale, lati nord e sud. Qui sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi rimasti. Biglietti disponibili solo nei settori tribuna laterale Sud e Nord. Sarà possibile acquistare il tagliando d'accesso, fino ad esaurimento posti, esclusivamente presso tutti i punti vendita Ciaotickets di Monopoli e dal botteghino dello stadio Veneziani, aperto oggi a partire dalle 14,30

Una sfida che affascina il popolo biancoverde dopo le belle prestazioni della squadra nelle ultime apparizioni e le vittorie sul Cesena eliminato proprio dai pugliesi. Una sfida difficile per i ragazzi del tecnico Alberto Colombo, contro una delle squadre più attrezzate in questa fase della stagione che però è stata già battuta dai biancoverdi nella stagione regolare: entrambe le partite sono terminate col risultato di 2-1: al Monopoli servirà portare a casa un buon risultato per affrontare al meglio il ritorno fissato per sabato 21 maggio allo stadio Ceravolo.

