Bari, settimana decisiva per il rinnovo di contratto del ds Polito?

Il Bari e Ciro Polito ai giorni decisivi per definire il futuro. Sia chiaro: il direttore sportivo biancorosso è più che mai confermato e gode dell’assoluta fiducia del presidente Luigi De Laurentiis. Eppure, la sinergia va ratificata con l’ultimo suggello. Ovvero, il rinnovo con adeguamento del contratto del manager napoletano. Un passaggio che, una volta completato, chiarirà il progetto ad ampio raggio del club biancorosso, nel quale la figura del dirigente campano dovrà essere centrale. Già, perché sul piatto non c’è il semplice prolungamento dall’attuale scadenza fissata al 2023 fino al 2024, ma un contratto più solido che blinderebbe Polito fino al 2025.

Un patto nato fin dal suo arrivo, la scorsa estate. Ad obiettivo promozione raggiunto (il 3 aprile con la trasferta di Latina), si attendeva la definitiva fumata bianca. Che, con ogni probabilità, è stata differita soltanto per l’esigenza di portare a compimento la stagione sportiva. Ora, però, i tempi vanno stretti: già nel corso della settimana si attende la fumata bianca. Polito è completamente coinvolto nell’avventura barese, è affascinato da una piazza nella quale vede infinite potenzialità, non ha intenzione di valutare altre opportunità. Ma è pur vero che il suo valore non stia passando inosservato: la promozione con la Juve Stabia, la miracolosa salvezza in B con l’Ascoli, la missione compiuta a Bari sono imprese che stanno stuzzicando l’interesse di compagini di alta cadetteria, nonché di un club di A. Ecco perché mettere nero su bianco zittirebbe qualsiasi sirena. Non solo. Con il ds va messa appunto almeno una strategia di inizio mercato: magari per i colpi di maggiore spessore servirà tempo, ma in questo periodo potrebbe sbloccarsi qualcosa quantomeno su alcuni giovani. E in B è noto come gli under siano essenziali.

