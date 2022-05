Pink Bari, sconfitta in casa con il Cittadella e crollo in classifica

La Pink Bari saluta con tanta amarezza il pubblico di casa. All’ultimo appuntamento interno della stagione 2021-22 di serie B femminile di calcio, la formazione pugliese perde 2-1 contro il Cittadella, crollando addirittura al nono posto in classifica. Un epilogo davvero deludente per le biancorosse, partite con l’idea di vincere il campionato e poi incappate in un girone di ritorno disastroso che non solo ha allontanato la vetta (ora occupata dal Como) addirittura a 22 punti, ma progressivamente ha causato il sorpasso di una serie di compagini sulla carta notevolmente inferiori. Le ragazze allenate da Cristina Mitola sono state, così, sopravanzate anche dalle venete che, prima dello scontro diretto, erano sotto di un punto e ora salgono a quota 37 lasciando la Pink a 35, in compagnia del Tavagnacco. Più autoritaria e determinata la prova del Cittadella che, dopo aver concluso il primo tempo in parità sull’1-1, si è poi aggiudicato il match con una rete nella ripresa. La serie B femminile vivrà domenica 22 maggio l’ultimo atto. Como e Brescia (distanziate di un punto) si giocheranno la promozione in serie A, affrontando rispettivamente Roma e Palermo, entrambe già retrocesse. La Pink Bari, invece, chiuderà in casa della Torres che la precede di quattro lunghezze in classifica.

