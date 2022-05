Compleanno amaro per mister Zeman. Il Foggia è fuori dai playoff: addio al sogno della Serie B

Una serata da incubo per il 1600 tifosi accorsi il Liguria, per mister Zeman, che proprio ieri 12 maggio compiva 75 anni, e per la stessa società che ne faceva 102. Il Foggia è fuori dai play-off dopo la sconfitta a Chiavari in casa dell'Entella (2-1) con i rossoneri in superiorità numerica e capaci di subire il vantaggio finale dei liguri con un uomo in meno. Una sconfitta meritata per la squadra di mister Zeman incapace di gestire l'uomo in più e di subire la rete della vittoria dei liguri dopo l'espulsione di Schenetti. Una disattenzione difensiva da parte del pacchetto arretrato, e in particolare di Girasole che ha servito su un piatto d'argento l'assist a Capello che ha messo a segno quella rete che ha mandato all'inferno i rossoneri.

Resta il rammarico, tanto. il Foggia nell'ultimo mese aveva dimostrato una condizione atletica e mentale che faceva tremare tutte le concorrenti. Una sconfitta che fa rabbia, ma non cancella quanto di buono costruito dalla società e dallo stesso tecnico capace di far crescere a dismisura calciatori che sembravano ormai in declino. Ora si dovrà costruire il futuro, in settimana si saprà se continuerà il rapporto con Zeman, che ha un altro anno di contratto, o meno.

