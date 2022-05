Bari, pranzo di congedo per squadra e staff, ma si pensa già al futuro: Roccaraso sede favorita per il ritiro

Il Bari è in vacanza già dalla serata di sabato scorso: in seguito al pareggio di Modena, i biancorossi non possono più matematicamente vincere la Supercoppa di serie C che si assegnerà sabato 14 dopo il match tra gli emiliani ed il Sudtirol. Malgrado il “rompete le righe”, la squadra si è ancora trattenuta in sede: molti calciatori resteranno in sede per impegni familiari e far terminare le scuole ai loro figli. E allora, il gruppo si è ritrovato per un ultimo pranzo a ranghi completi: i calciatori con le rispettive famiglie, il tecnico Michele Mignani con il suo staff, il direttore sportivo Ciro Polito.

Volti sereni e sorridenti, in relax dopo aver centrato l’obiettivo della promozione in serie B. Già nei prossimi giorni molti tra componenti del Bari partiranno per le “vere” vacanze che, però, non saranno lunghissime. Già verso fine giugno, infatti, si svolgerà il raduno in sede, visto che la cadetteria comincerà il 12 agosto. Il ritiro precampionato scatterà, invece, verso i primi di luglio. La sede è stata individuata: Roccaraso è la località in cima alle preferenze e già nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicata ufficialmente.

