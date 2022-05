Il Bari è il più visto tra serie B e C. Il Lecce stabilisce il nuovo record sulla singola gara

Stagione regolare terminata pure in serie B: è dunque tempo di bilanci sui dati di pubblico. Sfondando il muro dei 200mila spettatori complessivi, il Bari si laurea come squadra più seguita nel 2021-22 non solo tra le 60 compagini di Lega Pro, ma anche tra le 20 della cadetteria. Un dato assolutamente straordinario, ottenuto grazie a ben quattro occasioni in cui il pubblico del San Nicola ha superato quota 20mila presenze.

Con la serie A ancora da terminare, il club biancorosso precede comunque realtà di prestigio come Atalanta, Cagliari, Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Venezia. All’ultimo turno di B, però, è stata superata Bari-Palermo, fin a quel momento match più visto nelle due categorie. La sfida tra biancorossi e siciliani ha registrato, infatti, 25.872 spettatori: appena meglio, però, ha fatto Lecce-Pordenone, ovvero la gara che ha celebrato la promozione in A dei salentini, arrivando a quota 26.904 presenze.

Dunque, sulla singola gara il Bari è stato sopravanzato dai cugini giallorossi. Resta, però, un’ulteriore soddisfazione: in serie A Atalanta, Cagliari, Empoli, Genoa, sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Venezia non hanno raggiunto i quasi 26mila di Bari-Palermo in alcun match interno del torneo in corso. A dimostrazione di come Bari, numeri alla mano, vanti un pubblico da grandissimi palcoscenici.

