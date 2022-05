Il Barletta riconquista la serie D dopo sette anni

A distanza di un secolo esatto dalla fondazione del sodalizio, il Barletta 1922 torna in Serie D dopo sette anni di purgatorio nell’Eccellenza. Lo ha fatto battendo nella finale play-off, disputata allo Iacovone di Taranto, il Martina per 4-2 dopo i tempi supplementari, dopo che i 90 minuti regolamentari erano finiti 2-2. A segno per i biancorossi Pignataro (doppietta), Morra e Russo, per i martinesi Falconieri e Fruci.

La promozione nella cosiddetta «serie A dei dilettanti» completa la stagione perfetta, iniziata con la vittoria della coppa Italia regionale di categoria, ed dalla cui conclusione manca quella nazionale che si giocherà domenica prossima, a Rieti, contro il Salsomaggiore.

Anche quella partita avrebbe regalato, in caso di vittoria, la promozione in Serie D ma, avendola il Barletta già conquistata con il campionato, al termine della finale salirà in D, anche perdendo, il Salsomaggiore.

© Riproduzione riservata