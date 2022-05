Pink Bari, è un ritorno da incubo: sconfitto anche dal Chievo e sceso a metà classifica

Il girone di ritorno è un vero incubo per la Pink Bari. Nella 24esima giornata del campionato di calcio di serie B femminile, la formazione barese è sconfitta per 1-0 in trasferta con il Chievo Verona. E’ l’ennesima dimostrazione di una seconda parte di stagione disastrosa per le ragazze allenate da Cristina Mitola che avevano l’obiettivo dichiarato di tornare subito in serie A. Un obiettivo che era stato in parte rispettato nel girone d’andata concluso al terzo posto, a poca distanza dalle due protagoniste Brescia e Como. Il ritorno, invece, ha prodotto appena tre successi, a fronte di tre pareggi e ben sei sconfitte. Una caduta verticale che ha confinato la Pink al sesto posto ad addirittura 17 lunghezze dalla capolista Brescia e a 16 dal Como, secondo. Mancano appena due giornate al termine del torneo: le baresi dovranno trovare la forza di concludere al meglio possibile la stagione. Poi scatterà il tempo della programmazione per risalire la china, per un club che negli ultimi anni ha frequentato molto più la serie A rispetto alla cadetteria.

© Riproduzione riservata