Parte la caccia alla Serie B, al via i play-off nazionali: oggi Foggia-Entella

Il popolo rossonero ci crede, oggi con inizio ore 18, allo Zaccheria, partono i play-off nazionali (gare di andata e ritorno) che vedrà i rossoneri affrontare la Virtus Entella quarta forza del girone B di Lega Pro. Riapre i battenti anche la curva nord dello stadio foggiano che potrà finalmente regalare presenze in ogni settore e trascinare gli uomini di Zeman nel match di andata con i liguri che diventa determinante per la qualificazione prima della trasferta di giovedì 12 maggio in programma al Comunale di Chiavari. A parte Garattoni, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, e Di Grazia, il cui infortunio alla spalla si è rivelato più serio del previsto con una lussazione di terzo grado che lo terrà fermo per almeno una decina di giorni, tutti disponibili gli uomini del boemo Zeman.

Gli unici dubbi nel ruolo di esterno destro di difesa dove Martino e Nicolao si contendono una maglia e a centrocampo con Gallo e Garofalo che insidiano l’ex Monterosi Di Paolantonio. Considerata l’assenza di Di Grazia si va verso la conferma del tridente di attacco con Merola e Curcio esterni e Ferrante centrale. In casa Entella tutti disponibili per la trasferta di Foggia anche se preoccupano le condizioni del capitano ed esperto centrocampista Paolucci che nei minuti finali della gara con l’Olbia ha rimediato una distorsione al ginocchio che lo mette in forte dubbio per la sfida dello Zaccheria. A dirigere Foggia-Virtus Entella è stato designato il Signor Michele Giordano della Sezione Aia di Novara.

