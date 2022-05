Il Foggia batte la Virtus Entella con una rete di Curcio al 90', ma quante occasioni sprecate

FOGGIA-VIRTUS ENTELLA 1-0

RETI: 90′ Curcio

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Martino, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Rocca (69′ Garofalo), Petermann (93′ Girasole), Gallo (88′ Di Paolantonio); Merola (88′ Vitali), Ferrante (69′ Turchetta), Curcio. A disposizione: Alastra, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Girasole, Garofalo, Turchetta, Tuzzo, Di Paolantonio, Nicolao. Allenatore: Zdenek Zeman.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa (17′ Sadiki), Barlocco; Karic, Rada (77′ Palmieri), Dessena (61′ Di Cosmo); Schenetti (77′ Meazzi); Merkaj (61′ Morosini), Magrassi. A disposizione: Siaulys, Cleur, Capello, Morosini, Silvestre, Palmieri, Di Cosmo, Lescano, Meazzi, Pavic, Sadiki, Gningue. Allenatore: Gennaro Volpe.

ARBITRO: Michele Giordano di Novara.

NOTE: Terreno ai limiti della praticabilità per la pioggia caduta prima della partita. Ammoniti: 34′ Dessena (E), 45’ Gallo (F), 55′ Di Pasquale (F), 75′ Petermann (F), 81′ Rizzo (F). Angoli 9-3. Recuperi: 2′ pt e 4′ st

ll'ultimo respiro: Curcio mette a segno una rete che potrebbe valere molto nella gara di ritorno di giovedì prossimo. Un Foggia che ha gocato una grande gara e che meritava, per le tante occasioni create, almeno un altro paio di reti. Non è stato facile contro una Virtus Entella che nella ripresa ha fatto muro e cercato il pareggio finale. La squadra di Zeman è stata padrona del campo per tutta la partita creando e sciupando occasioni favorevoli. Una vittoria importante che da la possibilità ai rossoneri di giocare per due risultati su tre e con la possibilità di poter passare il turno anche pareggiando. Una bolgia lo Zaccheria al gol di Curcio, la tifoseria rossonera crede più che mai nel miracolo di poter sognare ad occhi aperti la Serie B.

