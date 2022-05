Il Bari saluta la serie C, ultimo atto a Modena

Tutto pronto per l'ultima recita del Bari edizione 2021/22. Alle 16 a Modena I biancorossi giocheranno la seconda giornata della Supercoppa di serie C. Dopo la sconfitta con il Sudtirol Sono poche le speranze per i galletti di conquistare lo scudettino di Lega Pro. Servirebbe una vittoria rotonda sugli emiliani e sperare che nell'ultima giornata il Modena stesso batta il Sudtirol. In quel caso le tre squadre si troverebbero tutte a quota 3 punti è la spunterebbe quella con la migliore differenza reti. Mignani comunque darà spazio a chi ha giocato meno. Secondo il modulo 4-3-1-2, Frattali tornerà in porta, in difesa giocherà Belli a destra con Celiento e Terranova centrali e Mazzotta a sinistra. Possibile un centrocampo inedito con Scavone, Bianco e Misuraca. Botta sarà il trequartista, mentre in attacco Antenucci e Citro sono in vantaggio su Simeri, Cheddira e Paponi.

Modena (4-3-2-1): 1 Narciso, 13 Ciofani, 15 Silvestri, 4 Pergreffi, 3 Renzetti; 7 Scarsella, 23 Di Paola, 7 Armellino; 21 Giovannini, 8 Mosti; 9 Bonfanti. A Disp: 26 Gagno, 33 Spurio, 30 Baroni, 14 Oukhadda, 25 Piacentini, 20 Duca, 6 Magnino, 19 Longo, 11 Ogunseye. All. Tesser.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Gerli, Tremolada, Azzi, Minesso, Ponsi.

Bari (4-3-1-2): 1 Frattali, 24 Belli, 5 Celiento, 26 Terranova, 23 Mazzotta; 29 Scavone, 8 Bianco, 21 Misuraca; 10 Botta; 7 Antenucci, 18 Citro. A Disp: 13 Polverino, 25 Pucino, 6 Di Cesare, 3 Gigliotti, 31 Ricci, 4 Maita, 99 Mallamo, 17 Maiello, 19 Galano, 9 Simeri, 11 Cheddira, 88 Paponi. All. Mignani.​

Squalificati: D'Errico (1).

Indisponibili: Nessuno.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Tv: diretta su Eleven Sports.

© Riproduzione riservata