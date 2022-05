Agguato ai tifosi del Pescara, scatta il Daspo per gli ultrà del Lecce

La polizia ha individuato alcuni degli ultrà del Lecce responsabili di una vera e propria aggressione con modalità militari il 31 marzo del 2019 nei confronti dei tifosi del Pescara. Per loro, oltre al Daspo, è scattato l'obbligo di dimora. All'epoca del fatti, quando si giocò Lecce-Pescara per il campionato di serie B, i tifosi salentini tesero un agguato sulla superstrada che da Brindisi porta a Lecce, all'altezza di Torchiarolo. Con torce e bombe carta, invasero la strada bloccando la carovana del pullman e dei minivan che avevano a bordo i tifosi pescaresi, nonostante fossero scortati da una vettura della questura di Pescara, e diedero vita a una vera e propria guerriglia, causando la rottura del pullman con diversi feriti. Complesse e lunghe le indagini della Digos, che ha utilizzato anche il DNA ritrovato nelle località in cui si svolsero i fatti e su alcuni indumenti. Ormai è passato del tempo per avere risultati e riscontri, per comprovare la presenza di quei soggetti in quella zona a quell'ora, confrontarli con gli orari in cui arrivarono allo stadio per vedere la partita. A distanza di tempo però è stata fatta luce su quei fatti. La notizia arriva a poche ore dal ritorno del Lecce in serie A.

