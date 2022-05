Bari, chiusa la stagione 2021-22 in casa: San Nicola da record, e ora il restyling

Con la sfida di sabato scorso contro il Sud Tirol in Supercoppa di serie C, il Bari ha terminato gli impegni ufficiali in casa per la stagione 2021-22. Soprattutto grazie alle grandi affluenze dell’ultimo mese, il San Nicola termina l’annata con numeri da capogiro. Sfondata, infatti, quota 200mila spettatori totali (200.517) alla media di 10.025 presenze a partita che rappresentano il record assoluto tra le 60 partecipanti alla Lega Pro. La partita più vista in assoluto nella regular season di serie C è Bari-Palermo, con 25.872 spettatori. Ben quattro le gare in cui il San Nicola ha superato le 20mila presenze: è successo nei match contro Foggia, Fidelis Andria, Avellino e, appunto, Palermo. Il Bari, inoltre, ha consentito a ben sette squadre del girone C di sancire il primato personale di affluenza stagionale: è avvenuto per Avellino, Campobasso, Catanzaro, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Latina e Taranto. Ad una giornata dal termine del campionato di serie B, inoltre, i numeri di Bari sarebbero leader anche nella categoria superiore: il Lecce, primatista di pubblico in cadetteria, conta 166.989 spettatori totali.

Il capoluogo pugliese al momento supera persino diverse piazze di A rivelandosi superiore ad Atalanta (190.857), Cagliari (169.202), Empoli (116.621), Sampdoria (158.108), Sassuolo (112.016), Spezia (110.449), Torino (155.719), Venezia (114.477). In vista della prossima B, peraltro, il San Nicola si sottoporrà ad un profondo restyling: da lunedì 9 maggio sarà completata l’apposizione dei nuovi seggiolini in Curva Sud, rifatto il manto erboso con l’impianto di irrigazione e drenaggio, cambiato l’impianto di illuminazione con un moderno sistema a led. Infine, sarà ripristinata la copertura con nuovi teloni.

