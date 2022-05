Verso Modena-Bari: tra i biancorossi squalificato D’Errico

Il Bari si prepara alla sfida di sabato 7 maggio, in trasferta con il Modena. Match valido per la seconda giornata di Supercoppa di serie C, nella quale i Galletti hanno esordito sabato scorso perdendo al San Nicola contro il Sudtirol. I biancorossi sono quindi condannati a vincere (e anche con un ampio scarto di reti) per sperare ancora di restare in corsa per la vittoria del trofeo. Diramate, però, le decisioni del giudice sportivo: in Emilia mancherà il solo Andrea D’Errico per squalifica. Il centrocampista milanese era l’unico diffidato tra i pugliesi e ha pagato l’ammonizione rimediata contro gli altoatesini, gara in cui ha anche segnato il provvisorio vantaggio barese. Tornerà, invece, Ruben Botta che ha scontato la sua squalifica. Andrà, inoltre, valutata la convocazione di Raffaele Pucino che ha ripreso il lavoro in gruppo dopo l’intervento al ginocchio. Per il resto, il tecnico Michele Mignani (ex di turno, lo scorso torneo guidava proprio i canarini) ha l’intera rosa a disposizione.

