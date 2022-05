Altri daspo dopo Foggia-Catanzaro: condanna per due tifosi

SERIE C

Il provvedimento per il lancio di una bottiglia e per aver fatto esplodere un petardo. Nella stessa partita dell'11 aprile in un'invasione di campo fu tentata l'aggressione al giocatore ospite Iemmello