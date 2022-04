Supercoppa, Bari-Sudtirol: ecco le probabili formazioni

Tutto pronto per il match tra Bari e Sudtirol che alle 16,30 si affronteranno al San Nicola per il primo turno di Supercoppa di serie C. A poche ore dalla gara, ancora diversi i dubbi per Mignani: Frattali in porta, Belli sulla corsia destra di difesa, Maita e Maiello a centrocampo e Antenucci in attacco sembrano sicuri di una maglia. Nel cuore della retroguardia Terranova e Gigliotti paiono in vantaggio su Celiento e Di Cesare, così come Ricci su Mazzotta a sinistra. D’Errico e Scavone sono in ballottaggio per un posto a centrocampo, Galano, Citro e Mallamo per il ruolo di trequartista, mentre in attacco Cheddira dovrebbe spuntarla su Simeri e Paponi.

Le probabili formazioni:

Bari (4-3-1-2): 1 Frattali, 24 Belli, 26 Terranova, 3 Gigliotti, 31 Ricci; 4 Maita, 17 Maiello, 14 D’Errico; 19 Galano; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A Disp: 13 Polverino, 22 Plitko, 5 Celiento, 6 Di Cesare, 99 Mallamo, 8 Bianco, 29 Scavone, 21 Misuraca, 9 Simeri, 88 Paponi, 18 Citro). All. Mignani.

Squalificati: Botta (1).

Indisponibili: Pucino.

Sud Tirol (4-3-1-2): 1 Poluzzi, 6 Malomo, 19 Zaro, 4 Curto, 24 Davi; 23 Moscati, 8 Gatto, 15 Broh; 17 Casiraghi; 18 Rover, 9 Odogwu. A Disp: 22 Meli, 30 Beccaro, 26 De Col, 20 Eklu, 3 Fabbri, 10 Fink, 11 Fischnaller, 14 Galuppini, 28 H’Maidat, 21 Tait, 5 Vinetot, 7 Voltan. All. Javorcic.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Nessuno.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

© Riproduzione riservata