Bari, in Supercoppa inedito scontro con il Sud Tirol. Mancheranno Botta e Pucino

Sarà un inedito match a dar vita alla Supercoppa di serie C per il Bari. Il sorteggio effettuato ieri pone i biancorossi già al turno d’esordio nella competizione che decreterà la migliore tra le tre formazioni promosse dalla serie C alla B. Sabato 30 aprile alle 16,30 allo stadio San Nicola, i Galletti affronteranno il Sud Tirol, formazione vincitrice del girone A: mai nei suoi 114 anni di storia, il club barese aveva incontrato la squadra di Bolzano in partite ufficiali.

La formula del torneo prevede un triangolare che comprende pure il Modena, destinato a riposare alla prima giornata. Nel secondo turno, sabato 7 maggio, gli emiliani affronteranno la perdente tra Bari e Sud Tirol, oppure i pugliesi in caso di pareggio, poiché in tale eventualità riposerebbe la squadra che ha disputato la prima gara in trasferta. La Supercoppa sarà assegnata, infine, il 14 maggio, al termine del match tra le due squadre che non si sono incrociate nei due turni precedenti.

Il tecnico Michele Mignani dovrà rinunciare all’infortunato Pucino, nonché allo squalificato Botta che, sotto diffida, è stato ammonito con il Palermo. Il Giudice Sportivo ha anche comminato un’ammenda di 500 euro al club per comportamenti del pubblico contrari alle norme di sicurezza, nonché al ds Ciro Polito per condotta non regolamentare. Squalificato pure il responsabile della comunicazione, Leonar Pinto, per frasi irriguardose contro il direttore di gara.

