Bari, di record in record: weekend con il secondo pubblico d’Italia

Senza più limiti. Il pubblico di Bari continua a infrangere record di affluenza allo stadio San Nicola. Addirittura clamoroso quanto è avvenuto domenica 24 aprile, contro il Palermo, nel match conclusivo della regular season di serie C: 25.872 gli spettatori registrati. Un dato che batte le 24.332 presenze di Bari-Fidelis Andria, ritoccando, sempre a favore della società biancorossa, il record di presenze non solo personale, ma anche dell’intera Lega Pro 2021-22.

Salgono quindi a quattro le gare in cui i Galletti hanno superato i 20mila spettatori (Bari-Foggia del 20 ottobre con 20.431 e Bari-Avellino del 10 aprile con 22.376 le altre due) facendo lievitare a 195.468 l’affluenza complessiva da inizio campionato. Una passione che in C non trova rivali nemmeno avvicinabili: il Palermo, secondo nella graduatoria di pubblico, conta 103.641 spettatori complessivi, ovvero un po' più della metà di quelli registrati nel capoluogo pugliese.

In realtà, nemmeno in B si riscontrano simili dati: il Lecce capolista conduce la graduatoria di affluenza, ma con 143.056 spettatori totali. Non solo: allargando lo sguardo alla serie A, il pubblico barese supera persino quelli di Atalanta (163.832), Cagliari (152.935), Empoli (108.205), Sampdoria (127.972), Sassuolo (94.178), Spezia (101.699), Torino (155.719), Udinese (189.335) e Venezia (114.477). E a proposito di massima categoria: l’affluenza in Bari-Palermo si è rivelata persino la seconda più alta nel calcio professionistico italiano nell’ultimo weekend, inferiore solamente a Inter-Roma (74.974 spettatori). Un match di C senza particolare motivazioni (i Galletti sono aritmeticamente promossi da tre turni) sfida le grandi partite che mettono in palio scudetto ed Europa. Anche la B per l’amore del popolo biancorosso è davvero troppo stretta.

